Saskia Jonker − 13/02/17, 22:06

© epa. Martin Schulz wordt de grote uitdager van Merkel.

Verkiezingen Plots lijkt Duitsland een alternatief voor Merkel te hebben Kanselierskandidaat Martin Schulz betovert Duitsland. In peilingen doet hij het af en toe zelfs beter dan Angela Merkel.

De Duitse sociaaldemocraten moeten zichzelf af en toe in de arm knijpen: de opmars die hun SPD de laatste maand in de peilingen maakt is ongekend. Schurkte de regeringspartij half januari nog tegen een dieptepunt van 20 procent aan, nu komt de SPD in sommige enquêtes uit boven de 30 procent en nipt achter de grote concurrent CDU van Angela Merkel.



Slechts één persoon is verantwoordelijk voor die ommekeer waar sociaaldemocraten in Frankrijk en Nederland in verkiezingstijd slechts van durven dromen. Martin Schulz, de Brusselse politicus die drie weken geleden door de weinig geliefde SPD-leider Sigmar Gabriel naar voren werd geschoven als kanselierskandidaat, is de man die Duitsland momenteel ­begeistert.



Dat gaat zelfs zo ver dat de 61-jarige zijn rivaal af en toe verslaat in peilingen waarin de kiezer zegt wie hij het liefst als volgende bondskanselier ziet. Opvallend is dat Schulz volgens website Spiegel Online ook veel Duitsers aan zich weet te binden die tijdens de verkiezingen van 2013 niet stemden. De rechts-populistische AfD ziet daarentegen de laatste weken de steun van die groep niet-stemmers juist afnemen.

Lastige dossiers

Schulz is in tegenstelling tot Merkel niet besmet met lastige dossiers uit het verleden

© afp. Schulz is niet besmet met lastige dossiers uit het verleden, Merkel wel.

Hoe kan de in Europa impopulaire oud-voorzitter van het Europees Parlement ineens zo geliefd zijn in eigen land en stemmen weghalen bij zowel de CDU als de AfD? Dat komt deels omdat hij juist als buitenstaander de Duitse politiek binnenloopt. Behalve een burgemeesterschap van een kleine stad bij Aken heeft hij geen ervaring in zijn geboorteland. Daarom is hij in tegenstelling tot Merkel niet besmet met lastige dossiers uit het verleden, zoals de vluchtelingenstroom of groeiende armoede onder ouderen.



Maar ook zijn persoonlijkheid en ambitie doen veel. 'Hij wil de macht en de mensen voelen dat aan', schreef journalist Jakob Augstein vorige week in Der Spiegel. Schulz windt er geen doekjes om: in zijn kenmerkende heldere taal verklaart hij overal in het land dat hij de nieuwe bondskanselier wil worden om de sociale verschillen te verkleinen.



"Duitsland is geen rechtvaardig land", zei hij onlangs. Dat slaat niet alleen aan omdat Merkel nog weinig met het thema ongelijkheid heeft gedaan, maar ook omdat Duitsers het van hem geloven. Schulz is een schoolverlater en ex-alcoholverslaafde die zijn carrière zelf bij elkaar heeft geknokt. Als iemand weet hoe moeizaam en hard het leven is, zo benadrukt hij zelf ook steeds, dan is het wel Martin Schulz.

Redelijk alternatief

Als iemand weet hoe moeizaam en hard het leven is, zo benadrukt hij zelf ook steeds, dan is het wel Martin Schulz

Wat de SPD'er ook momentum geeft, is het feit dat er eindelijk een redelijk alternatief is voor Merkel. Duitsers beginnen haar bondskanselierschap na elf jaar voorzichtig moe te worden, net als de alternativlosigkeit waarmee ze haar beleidskeuzes verdedigt. Merkels eeuwige boodschap: er is geen betere keuze. Maar met Schulz lijkt die er ineens wel.



De terugkeer van de SPD doet denken aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Toen maakte Diederik Samsom als nieuwe PvdA-leider en als links alternatief voor VVD, CDA en PVV een stormachtige opkomst mee in de weken voor de stembusgang om net naast de verkiezingswinst te grijpen. Of Schulz het beter kan doen is nog maar de vraag.



De verwachting is dat de euforie van de eerste weken iets overwaait als de oud-Brusselaar zijn programma verder invult. Hoe denkt hij bijvoorbeeld over veiligheid, een uitgesproken CDU-thema? Het is tijd voor gerechtigheid, zoals Schulz' motto luidt. Worden de belastingen fors verhoogd?



De CDU is bovendien al begonnen met het zwartmaken van zijn concurrent. Zo haalde schatkistbewaarder Wolfgang Schäuble uit door Schulz te vergelijken met Trump, omdat hij Europa weer 'groot' wil maken ('Make Europe Great Again', MEGA).



Het gaat Duitsers juist beter dan ooit, vindt de CDU'er. In tijden van populisme mogen 'politici niet zo praten als meneer Schulz'. Ook zijn Brusselse periode, waarin Schulz duidelijk tot het establishment hoorde, zal de CDU tot aan de verkiezingen in september in de schijnwerpers blijven zetten.