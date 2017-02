Bewerkt door: redactie − 13/02/17, 03:46 − bron: ANP

© ap. Overtollig water wordt afgevoerd via een overloop die beschadigd is.

De plaatselijke autoriteiten hebben inwoners van Oroville, Californië opgeroepen te evacueren. De Oroville Dam, de hoogste dam in de Verenigde Staten, is door hevige regenval beschadigd. Een nood-overlaat, een waterweg die het overtallige water wegvoert zou op instorten staan.

Op sociale media deelde de sheriff van het gebied de evacuatieverklaring: 'Onmiddellijke evacuatie van de lager gelegen delen van Oroville en de gebieden stroomafwaarts. Dit is GEEN oefening.' Autoriteiten adviseren mensen om uitsluitend stroomafwaarts te reizen, en niet noordwaarts richting de stad te trekken. In het gebied wonen ongeveer 20.000 mensen.



De extra overlaat is ingesteld nadat de normale afvoer het begaf. Door de erge regenval de laatste dagen steeg het waterniveau van Lake Oroville tot gevaarlijke hoogte. Zaterdag ontstond daardoor een zinkgat in het midden van de overlaat. De erosie zorgde ervoor dat grote stukken beton werden meegesleurd door het water en het gat bleef maar groeien. Ingenieurs besloten daarom een tweede (nood)overlaat te openen om al het water weg te voeren.



Voor het eerst in de geschiedenis van de dam werd er een extra waterweg geopend. Ook deze kon al snel de grote volumes water niet aan en erosie zorgde ervoor dat de waterweg op instorten stond. Het hoge water heeft ervoor gezorgd dat de maximale capaciteit van Lake Oroville is bereikt.

Het stuwmeer heeft een capaciteit van 4,3 miljoen kubieke kilometer en heeft een belangrijke functie in de watervoorziening van Californië. De Oroville Dam functioneert als een waterkrachtcentrale en als beschermingsmiddel tegen overstromingen.