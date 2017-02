Bewerkt door: redactie − 12/02/17, 01:17 − bron: ANP

© anp. Kardinaal Mario Poli.

De Argentijnse katholieke Kerk heeft haar connectie met de landelijke scoutingvereniging verbroken vanwege hun support voor het homohuwelijk. Dat staat in een brief die kardinaal Mario Poli schreef aan de aartsbisschop van de Argentijnse plaats La Plata, Hector Aguer.

In de tekst, gepubliceerd door het katholieke persbureau AICA, opteert Poli voor het opzetten van een nieuwe verbintenis met een groep die dezelfde functie als deze scouts vervult. 'Voor de scouting is er geen weg meer terug. Ik heb de vereniging een paar maanden geleden nog gewaarschuwd: 'trek niet harder aan het touw want die staat op breken.' En is het al definitief gebroken.'



Volgens de Argentijnse Kerk was de scoutingvereniging steeds vatbaarder voor onderwijsprojecten van de Staat zoals seksuele voorlichting en het homohuwelijk. De Argentijnse scouts hebben onlangs aanpassingen gedaan in het onderwijsprogramma waarin ook het homohuwelijk wordt beschreven. Zo werd de definitieomschrijving van familie aangepast, 'gemaakt door man en vrouw' werd 'gevormd door mensen'. Dat was de druppel voor de Kerk.



In 1912 werd de landelijke scoutvereniging Argentinië opgericht. In 1937 ontstond de Unión Scouts Católicos Argentinos (USCA). De twee partijen fuseerden in 1996 in de vereniging Scouts de Argentina. Van de huidige 75.000 leden is 96 procent katholiek.



Argentinië was in 2010 het eerste Latijns-Amerikaanse land waar het homohuwelijk werd toegestaan, en het tiende land ter wereld waar homo's en lesbiennes met elkaar kunnen trouwen.