Door: Pieter van Maele − 09/02/17, 22:03

© anp. Desi Bouterse.

Wil de aanklager in het decembermoordenproces hoofdverdachte Desi Bouterse eigenlijk nog wel vervolgen? Het is de vraag die iedereen zich stelt, nadat een cruciale zitting van de Surinaamse krijgsraad vandaag opnieuw met een sisser is afgelopen.

Na een uiterst moeizame rechtsgang die bijna tien jaar lang duurde, liet de vervolgingsambtenaar voor de tweede maal in anderhalve week tijd een open kans liggen eindelijk zijn 31 pagina's tellende requisitoir te kunnen oplezen. Het is een grote ontgoocheling voor de nabestaanden, en een triomf voor Bouterse.



De voormalige legerleider staat samen met 25 medeverdachten terecht voor de Decembermoorden, de standrechtelijke executie in 1982 van vijftien tegenstanders van het militaire regime. Sinds Bouterse is gekozen als president van Suriname loopt het proces echter zeer stroef. In 2012 probeerde het staatshoofd de rechters monddood te maken door een amnestiewet door het parlement te jagen. Toen de krijgsraad die amnestiewet vorig jaar ongrondwettelijk verklaarde, gaf president Bouterse dan maar een rechtstreeks bevel aan het Openbaar Ministerie de vervolging te staken.



Begin vorige week besloot de krijgsraad dat ook dat presidentiële bevel het decembermoordenproces niet kan stoppen. De aanklager, auditeur-militair Roy Elgin, kreeg meteen de kans zijn requisitoir tegen Bouterse te houden, maar vroeg uitstel tot de zitting van gisteren. Om daar gistermiddag te melden dat hij opnieuw niet met een strafeis zou komen. Elgin deelde de krijgsraad namelijk mee dat het Openbaar Ministerie­­ intussen beroep had aangetekend tegen het besluit van de krijgsraad het strafproces voort te zetten.

Staatsrechtelijk moeras

En zo zinkt het decembermoordenproces nog verder weg in het staatsrechtelijke moeras waarin het sinds de aanname van de amnestiewet is beland. "Het is nu wel duidelijk dat het Openbaar Ministerie het in deze zaak erg moeilijk heeft, en misschien wel in de problemen is", zei advocaat Hugo Essed, raadsman van de nabestaanden, na de rechtszitting. "Waarom weet ik niet, maar het is steeds duidelijker dat ze de zaak moedwillig vertragen."



Daar heeft het inderdaad alle schijn van. Kon de aanklager de afgelopen jaren nog met de amnestiewet en het rechtstreekse bevel van Bouterse schermen om niet met een strafeis te hoeven komen, nu heeft het Openbaar Ministerie door beroep aan te tekenen er zélf voor gezorgd dat het decembermoordenproces opnieuw voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Tenminste tot het Hof van Justitie zich over het beroep heeft uitgesproken, een procedure die weken of zelfs maanden kan duren.



Essed: "Over het beroep zelf maken we ons geen zorgen. De argumenten van de krijgsraad door te gaan met de strafzaak staan recht overeind." Meteen werd er in Paramaribo driftig gespeculeerd of Bouterse er op voorhand al van op de hoogte was dat er alweer geen strafeis zou komen. Het zou verklaren waarom hij de afgelopen­ dagen zo rustig reageerde op het voor hem nadelige besluit van de krijgsraad. "Laat de advocaten gewoon hun werk doen", zei hij een week geleden tijdens een persconferentie.