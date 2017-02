Bewerkt door: redactie − 09/02/17, 02:18 − bron: ANP

© epa. Jeff Sessions wordt beëdigd als minister van Justitie

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag ingestemd met de benoeming van Jeff Sessions tot minister van Justitie. De senator uit Alabama kreeg 52 stemmen voor en 47 stemmen tegen.

© afp.

Sessions was een van de eerste senatoren die zich voor Donald Trump als Republikeinse kandidaat voor het presidentschap had uitgesproken. In het verleden kon de 70-jarige hardliner regelmatig worden betrapt op racistische uitlatingen. Zijn benoeming stuitte daarom op veel verzet, zowel binnen als buiten de politiek.



De Democratische Senator Elizabeth Warren verzette zich hevig tegen zijn benoeming, maar kreeg van de Republikeinse meerderheidsleider Mitch McConnell een spreekverbod opgelegd toen ze een oude brief uit 1986 van Coretta Scott King, de weduwe van Martin Luther King, wilde voorlezen in de Senaat. De brief werd destijds opgesteld als protest tegen het feit dat Sessions benoemd zou worden tot federaal rechter.



Petitie

Een miljoen mensen tekenden een petitie om de benoeming van Sessions tegen te houden. Tegenstanders noemen de man 'absoluut onbekwaam' voor de positie. 'Senator Sessions heeft zijn carrière gebouwd op het demoniseren van kleurlingen, vrouwen, de LGBT-gemeenschap, mensen met een handicap, immigranten en vluchtelingen', zei Wayne Henderson, de president van de Leiderschapsconferentie voor Burger- en Mensenrechten in The Guardian.



Sessions vervangt interim-minster van Justitie Dana Boente, die in werd aangesteld nadat de vorige interim-minister Sally Yates door de president werd ontslagen nadat ze haar departement opdracht gaf Trumps inreisverbod niet te verdedigen omdat ze het decreet niet wettelijk achtte.