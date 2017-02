Door: Redactie − 09/02/17, 00:16 − bron: AP

© afp. Neil Gorsuch (links) terwijl hij wordt voorgedragen door president Donald Trump.

Nauwelijks een week nadat Neil Gorsuch door president Donald Trump naar voren werd geschoven als kandidaat voor het hooggerechtshof, heeft hij kritiek geuit op het twittergedrag van de president.

Gorsuch noemde de tweets van Trump, waarin hij zich zeer kritisch uitlaat over de rechterlijke macht in de VS, 'ontmoedigend' en 'demoraliserend'. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de democratische senator Richard Blumenthal van de staat Connecticut. Een woordvoerder van Gorsuch erkent de uitspraken, en zei dat Gorsuch zijn woorden zeer zorgvuldig had gekozen.



In de bewuste tweet waarnaar Gorsuch verwijst, heeft Trump het over een 'zogenaamde rechter' die het inreisverbod in de VS tijdelijk heeft stilgelegd. Trump is tegen die uitspraak in beroep gegaan, een uitpsraak volgt later deze week.



Gorsuch werd vorige week door Trump voorgedragen om de vrijgekomen plaats in het Amerikaanse hooggerechtshof in te nemen. Dat is een benoeming voor het leven. De senaat moet zijn voordracht nog goedkeuren.