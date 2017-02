08/02/17, 01:56 − bron: ANP

© ap.

De US Army of Engineers hebben een vergunning gekregen om het laatste deel van de Dakota-pijpleiding aan te leggen. President Trump had al per decreet besloten dat de omstreden pijpleiding er moest komen, ondanks aanhoudende protesten van indianenstammen en klimaatactivisten.

De aanleg van de leiding kost 3,8 miljard dollar (3,5 miljard euro). President Obama legde de bouw van de leiding juist stil, omdat hij meer inzicht wilde in de gevolgen voor milieu en natuur. Uit rechtbankstukken blijkt nu dat het onderzoek naar die gevolgen is stilgelegd en dat de ingenieurs toestemming krijgen om de pijpleiding af te bouwen.



Indianenstam Standing Rock Sioux, over wiens grondgebied de Dakota-oliepijpleiding loopt, heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen.



De Dakota-pijpleiding verbindt de olievelden in North Dakota met de raffinaderijen in de Golf van Mexico. De leiding is 1885 kilometer lang.