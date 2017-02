Bewerkt door: redactie − 08/02/17, 01:14 − bron: Belga

© reuters. Mensen protesteren tegen het inreisverbod van president Donald Trump.

Het hof van beroep in San Francisco heeft nog geen beslissing genomen in de zaak van het inreisverbod dat vorige week werd opgelegd door de Amerikaanse president Donald Trump. Er valt wellicht later deze week een beslissing.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie tekende zaterdag beroep aan tegen de beslissing van een federale rechter van vrijdag om het inreisverbod te blokkeren dat president Donald Trump een week eerder had ingesteld voor inwoners van Iran, Irak, Syrië, Jemen, Somalië, Soedan en Libië.



Grote problemen

Trump waarschuwde zaterdagochtend nog voor 'grote problemen' als de VS niet zelf mogen bepalen wie het land wel of niet binnen mag. Op Twitter noemde hij de beslissing van 'deze zogenaamde rechter... belachelijk' en hij beloofde dat die ongedaan gemaakt zal worden.



Het federale hof van beroep in San Francisco wees zondag al het verzoek van de Amerikaanse regering af om het inreisverbod met onmiddellijke ingang weer in te stellen.



Dinsdag werden door de drie rechters in San Francisco vragen gesteld over de urgentie van het inreisverbod. Gevraagd naar direct bewijs waarop het inreisverbod en de angst voor terrorisme bij de zeven betreffende landen was gebaseerd, antwoordde August Flentje namens de verdediging 'dat dit soort dingen continu in beweging zijn'. Hij kwam echter niet met specifieke voorbeelden, aldus Reuters.