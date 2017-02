Sander Becker − 07/02/17, 16:46

© afp. De duistere kant van Nicolas Sarkozy.

Fraude Tien jaar cel en een boete van 150.000 euro, dat is de maximale straf die Nicolas Sarkozy riskeert nu hij voor de rechter moet verschijnen. Onderzoeksrechter Serge Tournaire tekende vrijdag, na jaren vooronderzoek, het besluit om een strafzaak te openen tegen de Franse oud-president, zo bleek vanmorgen.

Of de strafzaak er werkelijk komt, is nog de vraag. Sarkozy's advocaat heeft er onmiddellijk hoger beroep tegen aangetekend. Slechts één van de twee onderzoeksrechters heeft een handtekening onder het besluit geplaatst, wat volgens de advocaat wijst op onenigheid en een te zwakke basis voor de rechtszaak.

Uitgaven gesjoemel

Om de extra uitgaven te verdoezelen, had de partij een ingenieus systeem opgezet.

De kwestie draait om gesjoemel rond de presidentiële verkiezingscampagne van Sarkozy uit 2012. Wettelijke normen schreven voor dat presidentskandidaten maximaal 22,5 miljoen euro aan hun campagne mochten besteden. Sarkozy ging daar met zo'n 20 miljoen extra ruimschoots overheen. Dat deed hij volgens justitie willens en wetens, want hij ontving twee waarschuwingen uit zijn campagneteam en uit zijn centrum-rechtse partij UMP, tegenwoordig Les Republicains.



In de affaire zijn naast Sarkozy nog dertien andere aangeklaagd, afkomstig uit zijn vroegere campagneteam, de partij en het inmiddels failliete pr-bedrijf Bygmalion. Om de extra uitgaven voor de campagne te verdoezelen, had de partij een ingenieus systeem opgezet waarbij Bygmalion voor miljoenen euro's aan nepfacturen indiende bij de partij. Het geïnde geld stroomde vervolgens illegaal naar Sarkozy's campagnekas.



Diverse betrokkenen hebben de fraude toegegeven, maar justitie kan niet hardmaken dat Sarkozy er persoonlijk van op de hoogte was. Daarom staat hij alleen terecht voor het overschrijden van het financieringsplafond. De extra uitgaven baatten hem overigens niet, want hij verloor de verkiezingen van de huidige president, François Hollande.

Andere affaires

Jacques Chirac ging hem voor en kreeg in 2011 twee jaar voorwaardelijk.

Er hangen de oud-president nog drie andere affaires boven het hoofd, onder meer omdat hij zijn eerdere presidentscampagne uit 2007 deels door de Libische oud-dictator Kadafi zou hebben laten betalen. Sarkozy hoopte daarom vurig dat hij dit jaar opnieuw tot president zou worden verkozen. Dat zou hem vijf jaar juridische onschendbaarheid hebben opgeleverd. Maar tijdens de interne voorrondes van Les Républicains, in november, verloor hij van François Fillon, die nu op zijn beurt wordt geplaagd door schandalen.



Na zijn nederlaag heeft Sarkozy zich uit het politieke leven teruggetrokken. Hij wordt de tweede Franse oud-president uit de Vijfde Republiek die voor de rechter moet verschijnen. Eerder overkwam dit Jacques Chirac. Die kreeg in 2011 twee jaar voorwaardelijk omdat hij als burgemeester van Parijs fictieve werknemers op de loonlijst had geplaatst.