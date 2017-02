Door: Redactie − 07/02/17, 03:40

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zich achter het inreisverbod van president Donald Trump geschaard. Een federale rechter in de staat Washington oordeelde vorige week dat het verbod moet worden opgeschort, maar het ministerie schrijft in een brief dat het rechterlijke besluit 'te algemeen van aard is'.

Het opschorten van het inreisverbod zou alleen moeten gelden voor mensen die reeds toegang hebben tot de VS, zo stelt het ministerie. Het inreisverbod is belangrijk voor de 'nationale veiligheid' aangezien de landen op de lijst geselecteerd zijn op basis van het dreigingsniveau dat er van hen uitgaat, staat in een vijtien pagina's tellend rapport.



Met dit standpunt neemt het ministerie een andere positie in dan een week geleden, toen Sally Yates nog aan het hoofd stond. Yates was waarnemend minister van Justitie, tot ze door Trump ontslagen werd naar aanleiding van een brief aan haar ministerie. Hierin gaf ze haar ambtenaren de opdracht het decreet van Trump, waarin onder meer het omstreden inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden staat, niet te verdedigen. Volgens Yates was de presidentiële maatregel niet wetmatig.



Enkele uren nadat deze brief openbaar was gemaakt, ontsloeg Trump Yates, en beschuldigde hij haar van 'verraad'. Direct werd Dana Boente benoemd tot haar vervanger. Boente vervult de functie maar kort: hij staat aan het hoofd van het ministerie tot de door Trump genomineerde Jeff Sessions wordt benoemd.



Hoorzitting

De rechtbank in San Francisco houdt dinsdag een hoorzitting over de rechtmatigheid van het inreisverbod. Advocaten van de staten Washington en Minnesota moeten dan uitleggen waarom het inreisverbod opgeschort moet blijven.



Nadat de rechter in Washington vrijdag het inreisverbod opschortte, wees een Amerikaans federaal hof van beroep dit weekend ook het verzoek af van ministerie van Justitie om het omstreden verbod te handhaven gedurende de huidige juridische strijd.



Het Witte Huis heeft er alle vertrouwen in dat de regering Trump de strijd over het inreisverbod en de immigratiestop, die vluchtelingen uit Syrië moet tegenhouden, zal winnen. Dat heeft woordvoerder Sean Spicer laten weten.