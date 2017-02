Bewerkt door: redactie − 07/02/17, 00:26 − bron: ANP

© reuters. Het Israëlische parlement.

Het Israëlisch parlement heeft maandagavond een omstreden wet aangenomen die ongeveer vierduizend huizen van kolonisten op privégrond van Palestijnen met terugwerkende kracht heeft gelegaliseerd.

In de Knesset stemden zestig van de 120 afgevaardigden daarmee in, 52 waren tegen. De overige parlementariërs waren afwezig, onder wie de conservatieve premier Benjamin Netanjahu zelf.



Deze wetgeving voor nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever zorgde in het buitenland voor ernstige verontrusting en voor grote woede in Palestina.



Ultrarechtse Israëlische politici denken met de nieuwe regeringsmaatregel de ontruiming van meer illegaal gebouwde woningen op particulier terrein te kunnen voorkomen. De eigenaren hebben wel recht op compensatie. Het Israëlisch hooggerechtshof kan de wet nog tegenhouden.