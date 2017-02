Door: Redactie − 06/02/17, 05:43

in een interview met Fox News heeft Donald Trump gezegd dat er niet naar stemfraude gekeken moet worden maar naar problemen met de registratie van kiezers. Daarmee lijkt hij zijn claims af te zwakken dat 3 tot 5 miljoen mensen illegaal gestemd zouden hebben, zo schrijft The Washington Post.

FYI there is no data backing up Trump's voter fraud claims pic.twitter.com/SO7dLAzQEl — Colin Jones (@colinjones) Sun Feb 05 00:00:00 MET 2017

Toen interviewer Bill O'Reilly hem zondag vroeg naar de mogelijke illegale stemmen, antwoordde Trump: 'Dat moet je vergeten. Je moet eens naar de registratie kijken, daar gaan we iets aan doen.' De Amerikaanse president voegde eraan toe dat zijn vicepresident een commissie gaat voorzitten die het onderzoek uitvoert. De Amerikaanse president gaf zondagavond een interview bij Fox, voorafgaand aan de massaal bekeken Super Bowl.



Hoewel Trump de presidentsverkiezingen in november heeft gewonnen, kreeg hij zo'n 3 miljoen minder stemmen dan zijn tegenstander Hillary Clinton. Dat weet Trump lange tijd aan fraude met stemmen, een bewering waar nooit bewijs voor is gevonden. Onderzoeksbureau Pew stelt dat 13 procent van de registraties van kiezers ongeldig is of onjuist, bijvoorbeeld omdat mensen zijn verhuisd. Daar lijkt Trump nu naar te verwijzen.

'Veel mensen vermoord'

De leider van de Republikeinen in de Senaat zei zondag dat er geen bewijs is voor kiezersfraude op zo'n schaal dat het de uitslag kan hebben beïnvloed. 'Ik denk dat we geen overheidsgeld moeten besteden aan een onderzoek daarnaar', aldus Mitch McConnell.



Trump sprak in het interview met Fox ook over de Russische president Vladimir Poetin. 'Zal ik het goed met hem kunnen vinden? Ik heb geen idee.' Toen interviewer O'Reilly daarop zei dat Poetin een moordenaar is, antwoordde Trump: 'Er zijn veel moordenaars. Wij hebben veel moordenaars. Wat denk je? Dat ons land zo onschuldig is?' Volgens Trump maakte Amerika veel fouten, en als voorbeeld haalde hij de oorlog in Irak aan. 'Veel fouten, maar veel mensen werden vermoord', zei hij. 'Er zijn veel moordenaars, geloof mij.'