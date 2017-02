Redactie − 05/02/17, 11:14 − bron: ANP

© ap. Moslims protesteren in Los Angeles tegen het inreisverbod van president Trump.

Een Amerikaans federaal hof van beroep weigert het omstreden inreisverbod van president Donald Trump weer in te stellen. Het ministerie van Justitie had daar in een spoedprocedure om gevraagd.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sun Feb 05 00:00:00 MET 2017

Het is het tweede deksel dat Trump dit weekend op zijn neus krijgt. Een rechter in Seattle veegde het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden vrijdag van tafel. Volgens hem mag het verbod voorlopig niet worden nageleefd omdat twee staten, Washington en Minnesota, het aanvechten en de kans groot is dat zij de zaak winnen.



Het oordeel van de rechter schoot president Trump en zijn regering in het verkeerde keelgat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie tekende direct beroep aan, met het argument dat de president de exclusieve bevoegdheid heeft om buitenlanders toe te laten of te weigeren. Trump noemde het besluit van de rechter 'krankzinnig'. Op Twitter schreef hij: 'De rechter stelt ons land open voor mogelijke terroristen en anderen die niet het beste met ons voorhebben. Slechte mensen zijn erg blij!'



Het inreisverbod gold voor mensen uit zeven islamitische landen en voor Syrische vluchtelingen. De juridische strijd over de maatregel duurt naar verwachting nog minstens een week. Het federale beroepshof in San Francisco heeft alle partijen gevraagd hun argumenten uiterlijk maandagmiddag voor te leggen.

Verontwaardiging

Terwijl het juridische gesteggel doorgaat, laten politici, mensenrechtenactivisten en bezorgde burgers wereldwijd hun afkeer blijken van de nieuwe immigratieregels die Trump vorige maand afkondigde. Duizenden demonstranten togen de afgelopen week in de VS naar vliegvelden om te protesteren en hun steun te betuigen aan de mensen die door de nieuwe maatregel het land niet in mochten.



Ook regeringsleiders veroordeelden het decreet van Trump, de een iets enthousiaster dan de ander. De Canadese premier Justin Trudeau reageerde als een van de eersten. Onder de hashtag 'Welcome to Canada' stak hij vluchtelingen op Twitter een hart onder de riem. 'Aan hen die vluchten voor oorlog en terreur, van welk geloof dan ook, de Canadezen heten jullie welkom'.



Premier Mark Rutte liet in een verklaring met minister van buitenlandse zaken Bert Koenders weten dat 'Nederland ervan overtuigd is dat vluchtelingen van oorlog en geweld een veilig heenkomen verdienen, ongeacht hun afkomst of geloof'. Nederland heeft samen met Duitsland om uitleg en verduidelijking gevraagd aan Washington.