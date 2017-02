Door: Redactie − 05/02/17, 02:37

© afp. Trump-aanhangers stemmen in Los Angeles juist vóór een inreisverbod.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zaterdag officieel beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in Seattle, die de reisbeperking voor mensen uit zeven moslimlanden schorste. Dat blijkt uit de ingediende stukken bij de rechtbank.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Vrijdag bepaalde een rechter dat de inreisbeperking voor de VS direct moet worden opgeheven. Daarmee werd de maatregel van president Donald Trump teruggedraaid, die per decreet had vastgelegd dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië niet meer het land in mochten, ongeacht een geldig visum.



Woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer had vrijdag al verklaard dat het Witte Huis in beroep zou gaan tegen de beslissing van de rechter in Seattle, die onmiddellijk van kracht werd en gold voor het hele land. Trump noemde het oordeel van de rechter 'krankzinnig' en sprak van een 'zogenaamde rechter'. Op Twitter schreef hij zaterdagavond: 'De rechter stelt ons land open voor mogelijke terroristen en anderen die niet het beste met ons voorhebben. Slechte mensen zijn erg blij!'

'Ongrondwettelijk'

© afp. Demonstratie tegen Trumps inreisverbod in Los Angeles.

De rechter ging vrijdag in op een vraag van de staten Washington en Minnesota, die een klacht indienden tegen het in hun ogen ongrondwettelijke decreet en eisten dat het inreisverbod werd opgeschort terwijl de rechter hun klacht onderzoekt. Trump waarschuwde zaterdagochtend voor 'grote problemen' als de VS niet zelf mogen bepalen wie al of niet het land binnen mag.



Door de beslissing van de rechter liet Buitenlandse Zaken weten dat het terugkomt op de intrekking van zo'n 60.000 visa voor de Verenigde Staten. Indien het hof van beroep van het negende circuit (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) in San Francisco het Department of Justice volgt, kan het inreisverbod echter meteen opnieuw van kracht worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter zich zal uitspreken. Zowel in de VS als in verschillende steden in Europa werd zaterdag opnieuw gedemonstreerd tegen Trump.