Door: Redactie − 03/02/17, 05:26

© Wikimedia Commons / Shardan. Het eiland Mauritius.

video Het eiland Mauritius in de Indische Oceaan blijkt het topje van een onontdekt continent. Dat schrijven wetenschappers deze week in het tijdschrift Nature Communications. De onderzoekers hebben het nieuwe continent Mauritia genoemd.

© Google Maps. Locatie van het eiland Mauritius.

Het continent zou zich hebben uitgestrekt van Madagascar tot India voor het 84 miljoen jaar geleden onder water kwam te staan. Volgens de wetenschappers maakte Mauritia waarschijnlijk deel uit van het supercontinent Gondwana dat is opgebroken in Antarctica, Afrika, Australië en Zuid-Amerika.



Het onderzoek begon met een kleine vondst: een vreemd mineraal op Mauritius, ten oosten van Afrika. Dat mineraal zircon was veel te oud voor het eiland en was waarschijnlijk met lava omhoog gekomen. Uiteindelijk concludeerden de wetenschappers dat zich oudere mineralen onder Mauritius bevinden die van het 'gezonken continent' komen.