Door: Redactie − 03/02/17, 01:29

© afp. Een demonstrant donderdagavond in Boekarest.

Donderdagavond zijn voor de derde dag op rij tienduizenden mensen in Roemenië de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Het protest is gericht tegen een per nooddecreet ingevoerde beperking van de strafvervolging bij ambtsmisbruik.

In de hoofdstad Boekarest lieten de mensen zich niet afschrikken door de rellen van woensdagavond. Het ruim een hectare grote plein voor het regeringsgebouw was volgelopen met demonstranten. Ook in tientallen andere Roemeense steden wordt donderdag gedemonstreerd.



Woensdagavond had een kleine groep relschoppers in Boekarest de politie aangevallen. Het was de grootste betoging in Boekarest sinds de val van het communisme in 1989. Er waren meer dan 200.000 mensen op de been tegen de amnestiewet.

Gefraudeerd

Volgens critici moet met het nooddecreet de voorzitter van de meeregerende sociaaldemocraten (PSD), Liviu Dragnea, die zelf is aangeklaagd wegens corruptie, in bescherming genomen worden. Premier Sorin Grindeanu, die als een marionet van Dragnea wordt beschouwd, maakte donderdag opnieuw duidelijk dat hij de omstreden verordening niet ongedaan zal maken.



De Roemeense president Klaus Ioannis vroeg rechters van het constitutionele hof juist het dinsdag gelanceerd regeringsdecreet onwettig te verklaren. Het decreet zou amnestie betekenen voor een aantal mensen die zijn veroordeeld wegens corruptie bij overheidsinstellingen. Het gaat om zaken waarbij voor minder dan 200.000 lei (44.000 euro) is gefraudeerd. Die veroordeelden zouden nu vrij mogen komen.

Premier Grindeanu betoogde dat de gevangenissen overvol zitten en dat amnestie voor een aantal corrupte praktijken wenselijk is. Hij zei ook dat met de maatregelen het strafrecht wordt aangepast aan recente uitspraken van het hooggerechtshof. De minister van Handel, Florin Jianu, is donderdag naar aanleiding van de protesten afgetreden. De EU en een groep westerse landen inclusief Nederland, de VS en Canada hebben hun zorgen over de Roemeense wetgeving overgebracht.