Redactie − 02/02/17, 22:32 − bron: ANP

© EPA. Het hoofdkantoor van de FSB (de Russische geheime dienst) in Moskou.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vandaag sancties tegen de Russische geheime dienst (FSB) verlicht. Het staat weer beperkte transacties met de FSB toe die voor Amerikaanse bedrijven in Rusland nodig zijn om producten als smartphones en printers over te laten komen.

Ik denk dat ze nooit de bedoeling hadden om de verkoop van smartphones en tablets ingewikkelder te maken Peter Harrell

De sancties waren vorig jaar door president Obama ingesteld, na beschuldigingen dat Moskou met cyberaanvallen had geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigden Rusland ervan organisaties van de Democratische Partij te hebben gehackt om Hillary Clinton in een kwaad daglicht te stellen.



Hoe ver de verlichting van de sancties gaat, is nog onduidelijk. Het ministerie geeft wel vaker algemene vergunningen af zodat Amerikaanse bedrijven onbedoelde gevolgen van politieke sancties kunnen ondervangen.



Geen koerswijziging



Sanctie-experts en oud-medewerkers van de regering Obama stellen dat de ontheffing geen koerswijziging in het beleid tegenover Rusland inhoudt. De maatregel zat waarschijnlijk al in de koker voordat Donald Trump president werd, zegt Peter Harrell, voormalig medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Ik denk dat ze nooit de bedoeling hadden om de verkoop van smartphones en tablets ingewikkelder te maken."



De FSB gaat in Rusland ook over de invoer van software en hardware waarin cryptografie is verwerkt. Bedrijven hebben goedkeuring van de FSB nodig om bijvoorbeeld smartphones of printers te importeren die gebruikmaken van versleuteling.

Ontmoeting

Of Trump van plan is om ook andere sancties tegen Rusland te verlichten, is nog onduidelijk. Een ontmoeting tussen de Russische president en zijn Amerikaanse ambtgenoot staat volgens het Kremlin in de steigers. Over mogelijke akkoorden valt nog weinig te zeggen, maar de ontmoeting zou kunnen plaatshebben voor de top van de G20 in juli, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov eerder deze week.



Trump en Poetin spraken elkaar zaterdag over de telefoon. Peskov liet weinig concreets los over het gesprek, maar zei wel dat Rusland 'een bereidheid ziet om lastige problemen via dialoog op te lossen, waar president Poetin lang om heeft gevraagd maar in de afgelopen jaren nooit antwoord op heeft gehad.'