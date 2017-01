Door: Redactie − 31/01/17, 05:00

© epa. Rookwolken boven Sanaa na een luchtaanval op de Houthi-rebellen.

Bij een aanval op een Saoedisch oorlogsschip voor de kust van Jemen zijn twee doden gevallen. Het gaat om twee bemanningsleden. Ook raakten drie mensen gewond. Houthi-rebellen vielen het schip met drie boten aan, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA.

Eén van de drie Houthi-boten botste op de achterkant van het Saoedische schip. Dat veroorzaakte een explosie, die twee doden tot gevolg had. Het vuur werd geblust door de bemanning van het schip.



De Houthi-rebellen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval, de derde van zijn soort in zes maanden tijd, opgeëist. Volgens de rebellen had het Saoedische schip het gemunt op kuststeden in het westen van Jemen en op Jemenitische vissers.



De Saoedische coalitie lieten weten de aanval op het schip serieus te nemen. Deze zal invloed zal hebben op 'de toevoer van humanitaire hulp naar de haven voor de inwoners van Jemen', aldus een verklaring.



In Jemen woedt al twee jaar een burgeroorlog. De door Iran gesteunde rebellen hebben onder meer de hoofdstad Sanaa in handen. Zij vechten tegen de Saoedische coalitie. Saoedi-Arabië wil dat president Ali Abdullah Saleh, die in 2015 door Houthi's werd verdreven, terugkeert. De oliestaat heeft strijdkrachten die loyaal zijn aan de oud-president aan haar kant. De Houthi's hebben onder meer de hoofdstad Sanaa in handen.