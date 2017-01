Door: Redactie − 31/01/17, 02:33

© ap. Mensen steken kaarsen aan tijdens een wake in Quebec.

Een 27-jarige man is beschuldigd van zes moorden na de schietpartij bij een moskee in de Canadese stad Quebec tijdens het avondgebed. De premier van Canada, Justin Trudeau noemt de aanval een daad van terrorisme tegen moslims.

De man, Alexandre Bissonnette werd ook beschuldigd van vijf pogingen tot moord.



De slachtoffers zijn inmiddels allemaal geïdentificeerd. Het gaat om Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkrim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44), Azzeddine Soufiane (57) en Ibrahima Barry (39). Volgens de vicevoorzitter van het Islamitisch Cultureel Centrum van Quebec zijn die slachtoffers allemaal Canadezen met een dubbele nationaliteit. Het gaat om een Marokkaan, twee Algerijnen, een Tunesiër en twee Guineeërs. ,,Het zijn allemaal Canadese burgers, allemaal Québécois, Canadezen", aldus Mohamed Labidi.



Op dit moment liggen er nog vijf gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Twaalf anderen raakten lichtgewond.



Huiszoekingen

Bissonette is een student politieke wetenschappen aan de universiteit van Laval, die vlakbij de moskee ligt. De 27-jarige Canadees bekend als aanhanger van de extreem rechtse Franse politica Marine Le Pen, ook was hij naar verluid anti-immigratie en geen voorstander van gelijke rechten voor vrouwen.



Op screenshots van zijn profielen op de sociale media is ook te zien dat hij de Amerikaanse president Donald Trump volgt. Bissonette had een half uur na de schietpartij zelf de politie gebeld en verklaard dat hij zich wilde overgeven.



De politie had eerst melding gemaakt van twee opgepakte verdachten, maar de tweede man die werd opgepakt wordt beschouwd als getuige.



Na de schietpartij veroordeelde premier Justin Trudeau al snel de aanslagen. Hij zei dat de slachtoffers slechts vanwege hun religie doelwit waren geworden van de aanslag.