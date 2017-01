30/01/17, 17:18 − bron: ANP

© EPA.

Een van de mannen die gearresteerden werden na de aanslag op een moskee in de Canadese stad Quebec, wordt door de politie gezien als getuige. Alleen de andere man is een verdachte.

De gearresteerde mannen zijn achterin de twintig of begin dertig, zei de politie eerder al. Een van hen werd opgepakt bij de moskee, waar zes mensen omkwamen door de schietpartij. De ander sloeg op de vlucht, maar belde daarna de politie om te zeggen dat hij gewapend was, maar bereid om zich over te geven. De twee mannen hebben geen strafblad.



Volgens de politie 'spelen ideologische religieuze of politieke motieven een rol' en richt het onderzoek zich daarom op terrorisme. Over de mogelijke motieven van de verdachten is echter niets meegedeeld.



De Canadese premier Justin Trudeau noemde de schietpartij een terroristische aanslag op moslims. De daders openden het vuur op bezoekers van een moskee van wie er zes zijn gedood en acht gewond raakten.



Vier grote moskeeën in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht hebben besloten voorlopig de deuren te sluiten tijdens alle gezamenlijke gebedsmomenten. De moskeeën maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van hun bezoekers na de aanslag in Quebec.



Dit bericht wordt aangevuld.