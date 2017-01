Door: Redactie − 30/01/17, 00:48

© afp. In de Verenigde Staten wordt op verschillende plekken gedemonstreerd tegen het inreisverbod, zoals hier in Los Angeles.

De stafchef in het Witte Huis heeft zondag gezegd dat het inreisverbod voor reizigers vanuit zeven aangewezen landen niet geldt voor mensen met een verblijfsvergunning, een zogeten green card. Daarmee kondigde Reince Priebus een versoepeling aan van het verbod, dat Donald Trump vervolgens verdedigde.

Statement By Secretary John Kelly On The Entry Of Lawful Permanent Residents Into The United States ¿ https://t.co/Es1qivoR3J pic.twitter.com/hffMK2MOQC — Homeland Security (@DHSgov)

Volgens de nieuwe Amerikaanse president is zijn laatste decreet geen moslimverbod. 'Dit gaat niet over religie. Dit gaat over terreur en over hoe we ons land veilig houden.' Trump wees op de tientallen andere moslim-landen waarvoor het verbod niet geldt. Ook herhaalde hij dat de maatregel negentig dagen duurt, tot er nieuw beleid doorgevoerd.



Op vrijdag tekende Trump een decreet waarin het met onmiddellijke ingang toegang over de landsgrenzen verbood aan mensen met een paspoort uit Iran, Irak, Syrië, Soedan, Jemen, Libië en Somalië. Dat leidde tot wereldwijde onrust en chaos. Reizigers werden vastgezet op Amerikaanse luchthavens, onder wie mensen met een verblijfsvergunning, een green card. Dat is in tegenspraak met wat Priebus zondag op de Amerikaanse televisie zei. Er worden zondagavond nog steeds tientallen mensen vastgehouden op vliegvelden in het hele land. Bij die luchthavens wordt flink gedemonstreerd, evenals bij het Witte Huis en in grote steden als Boston.

Giuliani: When Trump first announced it, he said a #MuslimBan, then he called me up & asked me to show him the way to do it legally. pic.twitter.com/ByK40jWmST — Hadi Nili (@HadiNili) Sun Jan 29 00:00:00 MET 2017

Trump verdedigde het besluit in een verklaring zondag: 'Mijn beleid is gelijk aan dat van president Barack Obama in 2011, toen hij de visa voor vluchtelingen uit Irak voor zes maanden bande. De zeven landen in kwestie werden eerder door de administratie van Obama geïdentificeerd als bron van terrorisme, aldus Trump. Amerikaanse media melden op dat die landen van Obama een negatief reisadvies kregen. 'Ik leef enorm mee met de mensen die betrokken zijn bij deze vreselijke humanitaire crisis in Syrië. Mijn eerste prioriteit zal altijd zijn om ons land te dienen en te beschermen, maar als president zal ik altijd manieren te vinden om alle mensen die lijden te helpen.'