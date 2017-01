Door: Redactie − 29/01/17, 03:15 − bron: Reuters

© afp. Het vliegveld Dulles in Washington.

Een rechter in New York heeft zich tegen het vluchtelingenbeleid van president Donald Trump uitgesproken. De rechter oordeelde dat reizigers met een geldig visum die op de luchthaven aankomen niet mogen worden geweigerd en tot nader order gewoon in de Verenigde Staten mogen blijven.

Daarmee ging rechter Ann Donnelly tegen de maatregel van Donald Trump in, die een dag eerder juist bepaalde dat alle reizigers uit Irak, Iran, Libië, Soedan, Jemen, Somalië en Syrië voorlopig de toegang tot de VS wordt ontzegd. De rechtzaak was aangespannen door de mensenrechtenorganisatie ACLU namens twee Irakezen die op het vliegveld werden vastgehouden nadat ze waren geland.



Donnelly deed de uitspraak bij het gerechtsgebouw in Brooklyn in New York, waar honderden mensen waren samengekomen om te protesteren tegen het beleid van Trump.