Op diverse luchthavens in de Verenigde Staten zijn duizenden demonstranten samengekomen om te protesteren tegen het immigratiebeleid van Donald Trump. Ze scandeerden leuzen als 'Racisten eruit, vluchtelingen erin.' En: 'Dit is hoe democratie eruit ziet.'

De demonstratie op vliegveld JFK in New York was live te volgen op Facebook. Steeds meer mensen lijken zich bij de protesten aan te sluiten, ook op andere luchthavens. Ze doen een oproep aan Trump om vluchtelingen gewoon toe te laten tot de VS: 'No hate no fear, refugees are welcome here.'



Bekijk hier de livestream van het protest op JFK.



Ook op luchthaven Dulles in Washington, op O'Hare Airport in Chicago, en op San Francisco Airport groeit het aantal demonstranten. Zij houden bij de aankomsthal borden omhoog met 'Love, no hate. That's what makes America great.'



De gouverneur van Virginia riep Trump bij luchthaven Dulles op het beleid te herzien. 'Namens de staat Virginia, dring ik er bij @POTUS op aan zijn bepalingen te herzien en roep ik hem op om de VS weer een baken van hoop te laten zijn voor iedereen', aldus Terry McAuliffe.

Mensen vastgehouden

Trump wants us at war w/ the entire Muslim world. Who wants to die for Donald J. Trump? Do YOU want 2 die 4 Trump? Everyone to JFK demo now! — Michael Moore (@MMFlint) Sat Jan 28 00:00:00 MET 2017

I stand with the people gathered across the country tonight defending our values & our Constitution. This is not who we are. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) Sun Jan 29 00:00:00 MET 2017

De demonstranten eisen eerst en vooral de vrijlating van de mensen die sinds vrijdag op de luchthavens worden vastgehouden terwijl ze gewoon over een geldige verblijfsvergunning beschikken. Volgens twee Democratische Congresleden, Jerry Nadler en Nydia Velazquez, gaat het alleen op JFK al om elf mensen die uren zijn vastgehouden zonder contact te hebben met een advocaat.



Advocaten bieden spontaan hun diensten aan om de gestrande reizigers bij te staan. De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de mensen die nu vastzitten worden uitgezet.



Diverse mensen, onder wie documentairemaker Michael Moore, deden oproepen via sociale media om zich aan te sluiten bij het protest bij terminal 4. Daaraan lijken steeds meer mensen gehoor te geven. Zelfs verliezend presidentskandidate Hillary Clinton liet weer van zich horen op twitter. 'Ik sta achter de mensen die vandaag in het hele land bijeen zijn gekomen om onze normen en waarden te verdedigen. Dit is niet hoe wij zijn', twitterde ze.