Door: Redactie − 28/01/17, 04:02

© anp. De Canadese minister van Ontwikkelingssamenwerking Marie-Claude Bibeau.

Het internationale abortusfonds dat minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking wil oprichten in reactie op een anti-abortus-maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk financiële steun van Canada. Dat heeft de woordvoerder van Ploumen's Canadese collega Marie-Claude Bibeau gezegd.

© anp. Minister Lilianne Ploumen.

Trump schrapte eerder deze week de financiering van 535 miljoen euro voor hulporganisaties die in veertig arme landen vrouwen adviseren en helpen met gezinsplanning. Ook faciliteren deze organisaties veelal een veilige abortus, of helpen ze daarbij.



Ploumen kondigde kort na het besluit van Trump aan, dat ze een internationaal abortusfonds wil oprichten, om het gat dat in de financiering is gevallen te dichten. Dat dit mogelijk niet in goede aarde zal vallen bij Trump, neemt Ploumen op de koop toe, zei ze. Het belang van vrouwen weegt zwaarder, vindt ze. 'Het verbieden van abortus leidt niet tot minder abortussen. Het leidt tot meer onverantwoorde praktijken in achterafkamertjes en tot meer moedersterfte'



Bibeau heeft met Ploumen over het plan voor het fonds gesproken, aldus de woordvoerder. De Canadese minister overweegt een nog onbekend bedrag te doneren om te zorgen dat 'rechten rondom seksuele voortplanting, waaronder abortus' in het buitenland gewaarborgd blijven. Het Noord-Amerikaanse land 'blijft mogelijkheden onderzoeken om samen te werken om vrouwen vooruit te helpen'.