28/01/17

© epa. President Donald Trump ondertekende twee besluiten.

President Donald Trump laat de komende vier maanden geen vluchtelingen uit Syrië toe in de Verenigde Staten. Voor christenen uit dat land maakt hij een uitzondering.

Trump ondertekende vrijdag (lokale tijd) een besluit waarin alleen vluchtelingen uit landen welkom zijn die, zoals hij dat zelf zegt, de Verenigde Staten steunen en van Amerikanen houden.



Volgens het onderzoekscentrum Pew kwamen vorig jaar 38.901 moslimvluchtelingen binnen in de VS. Het aantal christelijke vluchtelingen lag daar maar iets onder, namelijk 37.521.



Een tweede besluit dat vrijdag werd ondertekend, heeft al doel de Amerikaanse strijdkrachten grondig te moderniseren. Dit geldt voor vliegtuigen, schepen en andere uitrusting, zei Trump vrijdag in het Pentagon. Minister van Defensie James Mattis was bij het ondertekenen aanwezig. Trump noemde Mattis een 'man van actie'.