Bewerkt door: redactie − 24/01/17, 02:50

© afp.

In de Amerikaanse staat Californië zijn als gevolg van het noodweer dat de staat teistert al zeker vier mensen om het leven gekomen. Californië heeft te kampen met zware regenval, hagelbuien en harde wind. Drie mensen worden vermist.

© afp.

Onder de slachtoffers is onder meer een 18-jarige vrouw die buiten de stad San Francisco na een botsing met haar auto in een rivier terecht kwam. In Los Angeles werd het lichaam van een man gevonden, nadat in een park het door het noodweer gestegen waterpeil zakte. Het gaat mogelijk om een man die sinds zondagavond vermist was.



Californië gaat al jaren gebukt onder grote droogte, waardoor onder meer in steden als Los Angeles watergebruik lange tijd streng gereguleerd werd. Sinds vorige week heeft de staat ineens te maken met heftige stormen en bijbehorende regen- en sneeuwval. In Sierra Nevada-bergen wordt gewaarschuwd voor lawines, nadat een lawine een snelweg bij Lake Tahoe blokkeerde. Ten zuiden van Los Angeles, in de bergen bij San Bernardino, waren maandag de scholen dicht vanwege heftige sneeuwval. In de buurt van Santa Cruz vernielden hoge golven een schip uit de Eerste Wereldoorlog dat al sinds 1930 aangemeerd lag.



In een groot deel van het zuiden van de staat wordt nog steeds gewaarschuwd voor overstromingen en landverschuivingen als gevolg van de grote hoeveelheid regen die in het gebied is gevallen. Vanaf woendag houdt het naar verwachting voorlopig op met regenen.