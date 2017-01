Bewerkt door: redactie − 24/01/17, 02:16 − bron: Belga

© ap. Donald Trump.

Canada hoeft zich geen zorgen te maken over de heronderhandeling van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (Nafta), zo zei een topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump na een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau in de stad Calgary.

Nafta is een verdrag dat ruim 22 jaar geleden door de VS werd afgesloten met Canada en Mexico, waardoor een vrijhandelzone tussen de landen ontstond. Op zijn eerste werkdag kondigde Trump aan het verdrag te willen heronderhandelen.



Trumps adviseur Stephen Schwarzman ontmoette maandag Justin Trudeau en zijn kabinet in de Canadese stad Calgary. Schwarzman is de baas van het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone Group, en de voorzitter van een panel van zakenmensen dat Trump advies geeft. ,,Canada zit in een hele goede positie om te onderhandelen met de Verenigde Staten", aldus Schwarzman na afloop van de ontmoeting.



Belangrijke partner

,,Canada is al zo lang we ons kunnen herinneren een belangrijke partner van de Verenigde Staten. Enkele aanpassingen zijn mogelijk, maar in essentie zou alles goed moeten gaan voor Canada", aldus de adviseur van de president. ,,Onze betrekkingen staan model voor hoe handelsbetrekkingen moeten zijn, een spel waarbij iedereen wint."



TPP

Trump zei op maandag het handelsverdrag TPP op. Het verdrag, dat nog niet goedgekeurd was door het Amerikaanse congres, zou de handel met elf Aziatische en Pacifische landen moeten gaan vergemakkelijken. Trump ziet niets in het verdrag, volgens hem halen vrijhandelsverdragen banen weg bij Amerikanen die het werk hard nodig hebben.