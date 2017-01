Door: Redactie − 23/01/17, 04:40

© reuters. Donald Trump en Kellyanne Conway.

Een naaste medewerker van Donald Trump heeft zondag de foutieve bezoekersaantallen van het Witte Huis over de inauguratie verdedigd. Volgens Kellyanne Conway bood de persvoorlichter een dag eerder 'alternatieve feiten'.

"Alternative facts are not facts. They are falsehoods," Chuck Todd tells Pres. Trump's counselor Kellyanne Conway this morning. WATCH: pic.twitter.com/Ao005dQ13r — Meet the Press (@MeetThePress) Sun Jan 22 00:00:00 MET 2017

¿¿A fact is a piece of information presented as having objective reality. https://t.co/gCKRZZm23c — Merriam-Webster (@MerriamWebster)

Conway zei in een interview met nieuwszender NBC dat de grootte van de menigte bij de inauguratie er niet toe doet. 'Ik denk dat presidenten uiteindelijk niet beoordeeld worden op de bezoekersaantallen bij hun inauguratie maar op wat ze bereiken.' De interviewer vroeg waarom persvoorlichter Sean Spicer zaterdag ten onrechte zei dat de inauguratie van Trump het grootste publiek ooit had. 'Als we op deze manier over onze persvoorlichter blijven praten, dan denk ik dat we onze overeenkomst moeten herzien', aldus Conway, blijkbaar doelend op interviewafspraken met NBC.



Ze verdedigde de keuze van het Witte Huis om de strijd met journalisten aan te gaan. Amerikaanse media berichtten dat de inauguratie van Trump minder bezoekers trok dan die van Barack Obama in 2009 en mogelijk minder dan de Women's March op zaterdag. 'We voelden ons geroepen om duidelijkheid te scheppen en alternatieve feiten te presenteren', aldus Conway.

Nepverhalen

I am honored to serve you, the great American People, as your 45th President of the United States! pic.twitter.com/BVtt7lSrlA — President Trump (@POTUS) Sat Jan 21 00:00:00 MET 2017

De onjuiste verklaringen van persvoorlichter Spicer van het Witte Huis zijn inmiddels op Twitter inspiratie voor grappenmakers onder de hashtag #spicerfacts. Trump had zaterdag eerder al de strijd aangebonden met Amerikaanse media in een toespraak waarin hij ze oneerlijk noemde. De stafchef van het Witte Huis herhaalde zondag de kritiek op de pers. De regering Trump zal de journalistieke aanvallen niet laten zitten en zal zich met 'man en macht' verdedigen, aldus Reince Priebus.



De Britse krant The Independent berichtte zondag dat het officiële Twitter-account van de president wordt beheerd door Dan Scavino, directeur sociale media. Tijdens Trumps verkiezingscampagne deelde Scavino veel nepverhalen die schadelijk waren voor Hillary Clinton. In principe plaatst Scavino nu tweets op het account Potus. Als Donald Trump zelf twittert, komt er DJT achter te staan. Trump heeft ook zijn privé-account gehouden.