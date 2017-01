Bewerkt door: redactie − 23/01/17, 01:03 − bron: ANP, AP, Belga

© ap. De nederzetting Maaleh Adumim met daarnaast tenten van bedoeïenen.

De gemeente Jeruzalem heeft toestemming gegeven voor de bouw van honderden nieuwe huizen in Oost-Jeruzalem. Het besluit komt kort na het aantreden van de nieuwe president in de Verenigde Staten, Donald Trump.

I had a very warm conversation on the phone tonight with President Donald Trump. He invited me to meet him in February. pic.twitter.com/wEbVZPmTIa — Benjamin Netanyahu (@netanyahu)

De burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, zei in een verklaring dat acht jaar regering-Obama moeilijk is geweest vanwege de druk om de bouw van woningen in nederzettingen te stoppen. Hij voegde eraan toe dat Israël een nieuw tijdperk ingaat.



Tijdens het wekelijkse kabinetsberaad bedankte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Trump voor zijn vriendschap en zijn inaugurele speech waarin hij ervoor pleitte islamitische militanten te bestrijden. Jeruzalem gaf toestemming voor de bouw van 566 nieuwe huizen in drie wijken. De permissie was vertraagd in afwachting van het vertrek van Obama die regelmatig met Israël botste over bouwen in bezet gebied.



Netanyahu kondigde zondag aan dat hij een uitnodiging van het Witte Huis had geaccepteerd om in februari op bezoek te komen. Volgens het kantoor van Netanyahu had hij zondagavond met president Trump 'een zeer warm' telefoongesprek. Later verspreidde het Witte Huis een verklaring waarin werd gezegd dat de twee onder andere hebben gepraat over de Palestijnse kwestie en 'dreiging' vanuit Iran.

Amerikaanse ambassade

Op de vraag of de omstreden verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël ook was besproken, ging Trump zondag niet in. De Amerikaanse plannen om de ambassade in Israël naar Jeruzalem te verplaatsen, bevinden zich nog in een 'zeer prille fase', aldus woordvoerder Sean Spicer. Tijdens zijn campagne pleitte Trump ervoor om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem, iets dat waarschijnlijk boze reacties zal uitlokken bij Palestijnen.



Officieel erkennen de VS en andere landen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. De zeggenschap van Jeruzalem is een belangrijk twistpunt tussen de Israëli's en de Palestijnen. De beoogd ambassadeur voor de VS in Israël, David Friedman, liet direct na zijn nominatie vorige maand door Trump al weten dat hij de diplomatieke post naar Jeruzalem zal verhuizen.