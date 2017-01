21/01/17, 03:27 − bron: ANP

© ap. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan

Het Turkse parlement is zaterdagochtend vroeg akkoord gegaan met een grondwetswijziging die de macht van president Recep Tayyp Erdogan aanzienlijk vergroot. Waarschijnlijk volgt in het voorjaar al een referendum over het voorstel. De hervorming zou er onder meer voor zorgen dat Erdogan tot 2035 aan de macht zou kunnen blijven.

339 parlementsleden stemden voor de hervorming. Dat zijn er negen meer dan de tweevijfdemeerderheid die nodig was om de hervorming ter goedkeuring voor te leggen aan het volk tijdens een referendum. Dat vindt waarschijnlijk in april plaats, maar er is nog geen datum vastgelegd.



Door de hervorming, die tot 2019 stapsgewijs zou worden ingevoerd, krijgt de president de mogelijkheid per decreet te gaan regeren. Ook krijgt hij meer invloed op de rechterlijke macht en wordt de functie van premier afgeschaft. Het aantal termijnen blijft op twee, maar de telling zou in 2019 opnieuw beginnen. In theorie zou Erdogan daardoor tot 2034 president kunnen blijven.



Vechtpartijen

In de afgelopen twee weken leidde het onderwerp geregeld tot verhitte discussies en zelfs vechtpartijen in het parlement. Volgens Erdogan en zijn aanhangers zal de grondwetswijziging leiden tot meer stabiliteit, terwijl zijn tegenstanders vrezen dat er te veel macht in handen komt van de president.