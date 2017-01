21/01/17, 00:26 − bron: ANP

© reuters. De nieuwe minister van Defensie in de VS James Mattis

De Senaat van de Verenigde Staten heeft vrijdag (lokale tijd) de aanstelling van de eerste ministers in het kabinet van Trump goedgekeurd. James Mattis is officieel benoemd als minister van Defensie en ook John Kelly werd met een grote meerderheid van stemmen aangesteld, hij wordt minister van Binnenlandse Veiligheid.

© afp. John Kelly

Eerder op vrijdag tekende Trump een vrijstelling voor James Mattis, waardoor de gepensioneerde generaal van het Amerikaanse marinierskorps tot minister van Defensie kon worden benoemd. Mattis ging in 2013 met pensioen, terwijl militairen in de Verenigde Staten zeven jaar uit dienst moeten zijn voor ze een regeringspost kunnen bekleden.



Mattis werd desondanks met een overweldigende meerderheid van 98-1 gekozen. Alleen de Democratische Senator Kirsten Gillibrand stemde tegen, omdat ze het oneens was met de uitzonderingspositie. De Republikeinse Senator Jeff Sessions onthield zich van stemming.



Ook de benoeming van ex-generaal John Kelly werd goedgekeurd met 88-11. Tijdens zijn hoorzitting zei Kelly onder meer dat 'een muur alleen niet voldoende is' om de criminaliteit in te perken.