Door: Paul Ruiter − 20/01/17, 14:07

© thinkstock. Veel Belgische parlementariërs zochten voordat er alcohol in het parlement werd geschonken een café op, zegt Vlaams politicus Herman de Croo.

Alcoholverbod Op zo'n beetje alle werkplekken in België is het verboden alcohol te drinken, maar niet in het Belgisch parlement in Brussel. Een commissie wil dat verbieden, maar de parlementariërs koesteren hun borrel(s).

Sommige parlementsleden werden heel onaangenaam als ze gedronken hadden Danny Pieters

Belgische volksvertegenwoordigers kunnen al jaren gratis een biertje of glas wijn nuttigen in de koffiekamer van het parlement in Brussel. Slechte zaak, vindt de 'deontologische commissie', die onderzoekt of de politici zich aan de regels houden en advies geeft.



De voorzitter van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Siegfried Bracke, droeg de commissie op uit te zoeken hoe 'misplaatste, respectloze of onhoffelijke uitspraken' in het parlement bestreden kunnen worden.



De aanleiding daarvoor was een rel tussen parlementsleden Luk van Biesen (Open Vlaamse Liberalen en Democraten, Open Vld) en Meryame Kitir (Socialistische Partij Anders, sp.a).



Van Biesen zou Kitir in een debat toegesnauwd hebben 'terug te gaan naar Marokko'. Het veroorzaakte een rel in het parlement.

Koffiekamer

Een alcoholverbod is 'verkleutering', volgens critici

De deontologische commissie deed onderzoek naar een manier om dergelijke aanvaringen te voorkomen, en kwam uit bij het alcoholbeleid in de koffiekamer van het Belgische parlement.



Om 'respectloze uitspraken' zoals die van Van Biesen tegen te gaan, stelt de commissie, zou het moeten worden ontmoedigd dat de parlementariërs 'onder invloed' de Kamer betreden. En dus moet het afgelopen zijn met de gratis alcohol die de politici in de koffiekamer kunnen krijgen.



"Ik heb het vroeger, toen ik zelf in de Kamer zat, genoeg meegemaakt tijdens lange zittingen", zei commissievoorzitter Danny Pieters tegen De Standaard over het advies het hele parlement droog te leggen.



"Sommige parlementsleden werden heel onaangenaam als ze gedronken hadden. Wij stellen voor om te bekijken of het nog van deze tijd is om alcohol te serveren in het parlement."



Maar vrijwel meteen worpen verschillende leden van het parlement zich op als critici van het plan. Parlementslid en politiek veteraan Herman de Croo (Open Vld) bestempelde het advies als 'verkleutering'. De Croo voerde als Kamervoorzitter in de jaren negentig het systeem van gratis alcohol voor politici in.

© BELGA. Kamerlid Luk van Biesen en Meryame Kitir. Van Biesen zou zich in een debat racistisch hebben uitgelaten over Kitir.

Sociale controle

Ik hoor en zie er vooral koffie en chocomel Herman de Croo

Toen was dat broodnodig, zei de politicus vandaag tegen Radio 1. "Men ging tijdens het wachten op een stemming een pint pakken in een café om de hoek, want in het parlement was er geen. Wanneer er een stemming naderde, klonk er zelfs een bel en repte iedereen zich weer terug."



Volgens De Croo is er in het koffiehuis van het parlement sociale controle. Dat voorkomt dat politici te diep in het glaasje kijken. Als dat überhaupt gebeurt. "Ik hoor en zie er vooral koffie en chocomel."



Het zou volgens De Croo 'het ridicule voorbij zijn' mocht het parlement Kamerleden gaan controleren op alcoholgebruik, bijvoorbeeld met een blaastest. "Volwassen alcoholgebruik moet kunnen. Een politicus kan het zich bovendien helemaal niet veroorloven te hoog te blazen tijdens een politiecontrole."



Maar de politicus lijkt zich zorgen te maken om niets. Het voorgestelde plan lijkt bij voorbaat kansloos. Huidig Kamervoorzitter Bracke en de fractievoorzitters van de partijen in de Kamer zeiden niets te voelen voor een complete drooglegging.



Volgens hen is het alcoholprobleem waar de commissie over spreekt 'onbestaand', en heeft de gratis drank die in de koffiekamer wordt verstrekt niets te maken met het conflict tussen Van Biesen en Kitir eerder dit jaar. Wat hen betreft, blijft de tap in de koffiekamer van het Belgisch parlement in Brussel gewoon open.