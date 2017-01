Bewerkt door: redactie − 20/01/17, 00:19 − bron: ANP

© afp. Archieffoto: Joaquin Gúzman.

De Mexicaanse drugsbaas Joaquin Guzmán is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Mexico maakte donderdag bekend dat de man, beter bekend als El Chapo, van een gevangenis is overgebracht naar het buurland.

© ap. Archieffoto uit 2016 toen El Chapo een half jaar na zijn tweede ontsnapping werd opgepakt.

De Amerikanen proberen al tijden de drugsbaron in handen te krijgen. Ze beschuldigen Guzmán van moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld. Vorig jaar maakte Mexico al bekend dat 'El Chapo' dit jaar zou worden uitgeleverd. Donderdagavond, op de laatste dag van het presidentschap van Barack Obama, werd hij op de grens overgedragen en van daaruit overgevlogen naar de staat New York.



De advocaten van de drugbaron probeerden uitlevering te voorkomen met het argument dat hij in de Verenigde Staten kans krijgt ter dood veroordeeld te worden, maar de Amerikanen hebben al beloofd dat dat niet gebeurt. El Chapo is de leider van een groot Mexicaans drugskartel, Sinaloa. Hij ontsnapte tot twee keer toe uit de gevangenis, waarna er klopjachten op hem gehouden werden.

Het Mexicaanse Hooggerechtshof had tot twee maal toe het hoger beroep verworpen van Gúzmans advocaten. 'De regering van de Republiek heeft G'zzman Loera vandaag uitgeleverd aan de Amerikaanse autoriteiten', aldus het Mexicaans ministerie in een verklaring. Ook de Amerikaanse regering kwam met een bericht: 'Het ministerie van Justitie bedankt de Mexicaanse overheid voor haar uitgebreide medewerking en assistentie bij het regelen van de uitlevering.' Er lopen aanklachten tegen de drugsbaas in verschillende staten, waaronder New York, Californië en Texas.