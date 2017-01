Door: Redactie − 20/01/17, 05:06

De aankomend Amerikaans president heeft donderdagavond de inaugurele feestelijkheden ingeluid met een toespraak in Washington. Donald Trump sprak op de trappen van het Lincoln Memorial de duizenden bezoekers toe van het 'Make America Great Again Welcome Concert': 'Jullie worden niet meer vergeten. Jullie worden niet meer vergeten.'

Donald Trump salutes the Lincoln Memorial https://t.co/6OZtrfIwim pic.twitter.com/DPIDs3xdRE — CNN Politics (@CNNPolitics)

Later op de avond bezocht Trump een diner en werden er verschillende evenementen in de Amerikaanse hoofdstad gehouden. Honderden demonstranten stonden bij de ingang van het DeploraBall, waar volgens berichten ook leden van de rechtse alt-right-beweging zouden komen. Het was erg onrustig met Trump-aanhangers die werden uitgejouwd, achternagezeten en bekogeld. Anti-Trump-demonstranten raakten slaags met de politie, die traangas inzette om de rust te bewaren. Er werd ook een vuur gemaakt op straat.



Trumps publieke optreden begon donderdagmiddag met een simpele plechtigheid op de militaire begraafplaats aan de andere kant van de rivier. Daar legde hij een krans neer. Volgens Tom Barrack, het hoofd van festiviteiten rond de be√ędiging, was dat een belangrijk moment: 'Ik denk dat je zult zien dat hij verandert van kandidaat naar wereldleider. Ik denk dat hij het belang ervaart.'

'Echte veranderingen'

Trump is ~feeling~ it #Inauguration2017 pic.twitter.com/aWYWnSgHvy — Mashable GIF (@mashablegif)

Vervolgens reisde de aankomend president met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen door naar het concert bij het Lincoln Memorial. Behalve een toespraak van Trump was er een optreden van countryzanger Toby Keith, soulzanger Sam Moore en de rockband 3 Doors Down. Veel sterren weigerden voor de nieuwe president op te treden. Trump zong mee met 'God Bless the USA', bij een optreden van zanger Lee Greenwood.



In zijn speech zei Trump dat hij de verkiezingen heeft gewonnen omdat mensen 'echte veranderingen' willen. Hij is ervan overtuigd dat hij het land achter zich kan verenigen. Volgens Trump was het voor het eerst dat er zo'n concert plaatsvond, hoewel eerdere presidenten ook concerten organiseerden tussen de monumenten van Washington. Het feest eindigde met vuurwerk.

Tegendemonstratie

Eerder op de dag bezocht Trump een besloten bijeenkomst in zijn Trump Hotel in Washington, 'een geweldige zaal dit, een genie moet dit gebouwd hebben'. Daar sprak ook zijn vrouw Melania: 'Morgen begint het echte werk', zei ze. 'Er zijn veel mogelijkheden en er is veel te doen.'



Vrijdag vindt in Washington de overdracht van de macht plaats met een ceremonie en een parade. 's Avonds zijn er verschillende bals. Zaterdag houden tegenstanders van Trump een grote demonstratie: Women's March on Washington.