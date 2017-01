Bewerkt door: redactie − 18/01/17, 01:56 − bron: Reuters, ANP

© epa. Summer Zervos (rechts) met haar advocaat Gloria Allred.

Een voormalig kandidate van de tv-show The Apprentice, die Donald Trump in oktober al beschuldigde van seksuele intimidatie, klaagt de aanstaande president aan wegens laster. Haar advocaat Gloria Allred zei dinsdag tijdens een persconferentie in Los Angeles dat ze Trump aansprakelijk stelt voor de schade die hij heeft veroorzaakt door Summer Zervos van leugens te betichten.

Volgens Zervos is ze in het verleden aangerand door Trump. De eerste keer dat Zervos Trump ontmoette werd ze ongevraagd gezoend. Toen ze op een later moment een afspraak met Trump had bij een hotel in Los Angeles om het over een baan te hebben, begon hij haar opnieuw te zoenen en haar borsten te betasten. Beide keren wees ze hem af.



Leugens

Trump deed haar aanklacht in oktober af als leugens. Allred, die ook diverse vermeende slachtoffers van Bill Cosby bijstaat, zegt dat Zervos bereid is de aanklacht in te trekken als de aanstaande president van Amerika zijn woorden intrekt en bevestigt dat haar aantijgingen waar zijn.



Zervos is niet de enige vrouw die Trump beschuldigt van seksuele intimidatie. De lijst telt inmiddels dertien namen. Maar ze is wel de eerste die nu een proces begint.

Beschadigde reputatie

'Meneer Trumps valse en smadelijke verklaring dat mevrouw Zervos het verhaal over zijn misdragingen zou hebben verzonnen zodat ze zelf beroemd kon worden, is zeer schadelijk geweest voor haar reputatie, eer en waardigheid', zo zei haar advocate tijdens de persconferentie.



Zervos zei dat ze excuses wil van de aanstaande president. 'Omdat hij zijn uitspraken niet heeft herroepen, zoals ik had gevraagd, laat hij me geen andere uitweg dan hem aan te klagen om zo mijn reputatie te beschermen', verklaarde ze.