Door: Redactie − 16/01/17, 05:40

© afp.

Bij een vliegtuigongeluk in Kirgizië zijn maandag minstens 32 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de regering van het land in Centraal-Azië.

Een vrachtvliegtuig van Turkish Airlines stortte neer op een woonwijk waar zeker vijftien panden verwoest werden. Tientallen inwoners kwamen om het leven. Ook het lichaam van de piloot is geborgen.



De Boeing 747 crashte in de buurt van het Kirgizische vliegveld Manas, in de buurt van de hoofdstad Bishkek. Volgens de luchtverkeersleiding zou het toestel in Manas een stopover maken als onderdeel van de route van Hong Kong naar Istanbul. De piloot zou last hebben gehad van slecht zicht.