Poolse regeringsleiders hebben zaterdag een welkomstceremonie gehouden voor duizenden Amerikaanse militairen. 'We hebben lang op jullie gewacht', aldus de Poolse minister van Defensie Antoni Macierewicz.

Het is voor het eerst dat westerse militairen worden gestationeerd in het oostelijke deel van NAVO-gebied. De Russen zijn woedend over de troepenmacht. De versterking van NAVO-troepen in onder meer Polen, vooral met Amerikaanse militairen en materieel, is wat Moskou betreft 'een agressieve stap' die de Russische nationale veiligheid bedreigt.



Het is 23 jaar geleden dat Sovjet-militairen Polen verlieten. Bij de ceremonie in Zagan zei minister Macierewicz: 'We hebben decennia gewacht. Soms voelden we ons in de steek gelaten, soms hadden we geen hoop meer, soms hadden we het gevoel dat we de enige waren die de beschaving beschermt tegen agressie uit het oosten.' De legering van 3500 Amerikaanse militairen is een reactie op de Russische annexatie van de Krim in 2015.

Behalve de welkomstfestiviteiten bij de militaire basis in Zagan waren er op verschillende plekken in Polen zaterdag evenementen. 'Dit is een belangrijke dag voor Polen, voor Europa, voor onze gezamenlijke defensie', aldus premier Beata Szydlo. De militairen zullen zich over verschillende Oost-Europese landen verspreiden voor oefeningen, met een hoofdkwartier in Duitsland.



Een woordvoerder van het Kremlin veroordeelde donderdag de komst van ruim tweehonderd voertuigen, waaronder 87 tanks, en de Amerikaanse militairen naar Oost-Europa. Ook in Nederland is weer zwaar wapentuig neergezet. In het Limburgse Eygelshoven heropenden de Amerikanen in december een groot depot. Daar staan honderden tanks, pantserwagens en ander materieel opgeslagen om Moskou af te schrikken.