14/01/17, 02:01 − bron: Belga

© epa. Strijders van Islamitische Staat

Een 19-jarige Française en een 18-jarige Belgische, tegen wie een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd wegens terroristische activiteiten, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gearresteerd in Hongarije.

Volgens de Hongaarse autoriteiten wilden de vrouwen via Servië naar Bulgarije reizen, en werden ze gearresteerd in een bus aan de grenspost in Röszke.



De twee verdachten, van wie er een met een vals paspoort reisde, werden gezocht wegens 'banden met een terroristische organisatie', aldus György Bakondi, woordvoerder van de minister van Binnenlandse Zaken, op de nationale televisie.



De jonge vrouwen worden ervan verdacht zich via Bulgarije en Turkije bij Islamitische Staat te hebben willen aansluiten. De Française werd in april vorig jaar in Parijs aangeklaagd door een anititerreurrechter en onder gerechtelijk toezicht geplaatst. Later werd er een aanhoudingsbevel tegen haar uitgevaardigd.