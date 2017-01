Bewerkt door: redactie − 12/01/17, 01:36 − bron: ANP, Belga

© photo news. Rex Tillerson.

Rex Tillerson, de beoogd minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van Donald Trump, heeft tijdens de ondervraging door de Senaat blijk gegeven van een geheel eigen mening op een aantal belangrijke politieke punten. Zo vindt hij dat de VS zich op internationaal vlak moeten blijven inzetten in de strijd tegen de klimaatopwarming en zei hij een assertieve buitenlandse politiek voor te staan.

'Ik denk dat het belangrijk is dat de Verenigde Staten een zitje rond de tafel behouden, de bedreigingen van de klimaatverandering eisen een globaal antwoord', aldus Tillerson, voormalig directeur van olieconcern ExxonMobil. 'Geen enkel land kan het probleem alleen oplossen.'



Hij voegde daar aan toe dat hij er voorstander van is dat de VS deel blijven uitmaken van het akkoord van de COP21 dat in december 2015 werd afgesloten in Parijs, en waarin president Barack Obama een belangrijke rol heeft gespeeld. Eerder verklaarde Tillerson al dat het akkoord 'een belangrijke stap is in de goede richting van de overheden wereldwijd om een antwoord te bieden op de ernstige risico's die de klimaatopwarming met zich meebrengt'.



Andere kijk

Tillerson geeft zo aan een geheel andere kijk te hebben op de problematiek dan Donald Trump, die sceptisch staat tegenover de klimaatopwarming en tijdens zijn campagne stelde dat hij de VS uit de COP21 wil terugtrekken. Trump verklaarde later overigens wel dat hij 'ervoor openstaat' over het onderwerp te praten.



Ook rond het Amerikaanse nucleaire beleid heeft Tillerson een andere mening dan Trump. Terwijl de president-elect eind december verklaarde dat de Verenigde Staten bereid zijn om indien nodig de nucleaire wapens op te nemen en dat de VS hun nucleair arsenaal moeten uitbreiden, stelde Tillerson dat zijn land de nucleaire non-proliferatie moet voortzetten. 'We mogen simpelweg ons engagement rond het verminderen van het aantal nucleaire wapens op deze planeet niet opgeven', zei hij. Tillerson roept zo op om het beleid van Obama voort te zetten.



Atoombom

Tillerson verklaarde verder dat hij niet gelooft dat de Amerikaanse bondgenoten Japan, Zuid-Korea of Saoedi-Arabië binnenkort over een atoombom zullen beschikken, wat eerder werd gesuggereerd door Trump. De VS beschikken over een arsenaal van 7.000 kernkoppen en is zo de op één na grootste kernmacht, na Rusland.



De 64-jarige Tillerson lijkt niet van plan er het zwijgen toe te doen. Hij noemde Rusland agressief en zonder meer een gevaar voor de VS. Dat klinkt heel anders dan de verzoenende toon die Trump over Moskou bezigt. Ook over China liet de minister zich onomwonden uit. De Chinezen moeten niet denken dat ze zomaar alle kleine eilanden in de Zuid-Chinese Zee kunnen opeisen. De VS zullen dat niet tolereren.