Bewerkt door: redactie − 08/01/17, 01:25 − bron: ANP

© ap.

De schutter van de dodelijke schietpartij op het vliegveld van Fort Lauderdale moest eind vorig jaar zijn wapen inleveren toen hij een psychisch onderzoek onderging. De ex-militair kreeg zijn wapen terug, omdat hij niets onwettigs had gedaan, meldt de politie zaterdag.

De 26-jarige Esteban Santiago, die vrijdag het vuur opende op het vliegveld en vijf mensen doodschoot, zei in november tegen FBI-agenten dat hij stemmen hoorde en dat hij werd beïnvloed door de Amerikaanse inlichtingendienst. Volgens de politie dacht de dader dat hij ook onder invloed van Islamitische Staat stond.



Het is niet duidelijk of het wapen dat hij begin vorige maand terugkreeg ook het wapen was waarmee hij vrijdag de aanslag pleegde. CNN meldt op basis van bronnen binnen de politie dat het inderdaad om hetzelfde wapen gaat.



Santiago is zaterdag officieel aangeklaagd voor drie misdrijven, waaronder een aanval op een luchthaven met de dood tot gevolg. Maandag moet hij voor de eerste keer voor de rechter verschijnen. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij daarvoor de doodstraf krijgen, laat het ministerie van Justitie weten.