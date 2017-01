04/01/17, 17:45 − bron: Redactie

© epa. Ruim honderd mensen raakten gewond tijdens een treinongeluk in New York.

Meer dan honderd mensen zijn woensdag in New York gewond geraakt toen een trein met te hoge snelheid een station inreed en vervolgens botste op een stootblok. Een wagon ontspoorde, geen van de slachtoffers is in levensgevaar.

De trein die het ongeval veroorzaakte reed op de Long Island Rail Road. Het station, Atlantic Terminal, ligt in het westen van het stadsdeel Brooklyn, en is een doorvoer- of aankomstpunt voor reizigers vanuit of richting Long Island.



Ooggetuigen meldden dat de trein niet tijdig stopte en crashte. De forensentrein had ongeveer zeshonderd mensen aan boord. De spoorwegen van New York naar het dichtbevolkte Long Island behoren tot de drukste in Noord-Amerika en de treinen rijden er het hele jaar door dag en nacht.



Een woordvoerder van de brandweer in New York zei tegen The New York Times dat de schade nog veel groter had kunnen zijn. Een spoorlijn sneed tijdens de crash namelijk door de vloer van een van de wagons, en had daarbij nog meer slachtoffers kunnen eisen. Tot nu toe zijn volgens lokale media 106 mensen gewond geraakt, waarvan het ergste geval een gebroken been lijkt te zijn.



Het is nog onduidelijk hoe het treinongeluk heeft kunnen plaatsvinden. De machinist van de trein wordt ondervraagd om te bepalen wat er fout ging, schrijft de New York Times.