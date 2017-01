04/01/17, 04:09 − bron: Belga

Donald Trump heeft via Twitter aangekondigd dat hij op 11 januari een persconferentie zal geven in New York. De persconferentie is de eerste die Trump geeft sinds zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten. Hij kreeg al diverse keren kritiek voor zijn zeer beperkte contact met de pers.

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017

Trump had eerder aangekondigd een persconferentie te houden op 15 december, waar hij meer uitleg zou geven over de manier waarop hij het beheer van zijn zakenimperium zou combineren met het presidentschap om een mogelijk belangenconflict te vermijden. Het persmoment werd uitgesteld naar een nader te bepalen datum.



Trump kondigde ondertussen aan dat hij de leiding van zijn bedrijf zou overdragen aan zijn kinderen, maar volgens experts zou dat het probleem van een belangenconflict niet oplossen.



Einde aan traditie

Sinds zijn verkiezing op 8 november heeft Trump wel enkele interviews gegeven, maar nog geen enkele persconferentie. Hij verbrak de traditie van eerdere presidenten door de pers niet uit te nodigen voor een vraaggesprek kort na zijn verkiezing, aldus CNN. Zijn laatste persconferentie dateert van eind juli.



Trump communiceerde tot op heden voornamelijk via tweets, waar hij op allerhande onderwerpen, waaronder de pers, commentaar geeft.



Op 10 januari zal president Barack Obama in Chicago zijn afscheidsspeech geven, zo maakte het Witte Huis maandag bekend. Door op 11 januari zijn persconferentie te plannen, geeft Trump zichzelf dan ook een platform om te reageren op de toespraak van Obama.