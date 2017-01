04/01/17, 01:21 − bron: Reuters

© afp. Charles Manson in 1971 en in 2009.

De beruchte Amerikaanse massamoordenaar Charles Manson is van de gevangenis in Californië overgebracht naar een ziekenhuis. Over de toestand van zijn gezondheid worden echter geen nadere mededelingen gedaan, zo melden Amerikaanse media.

Manson zou ernstig ziek zijn, zo vertelde een bron aan de Los Angeles Times, maar gaf geen aanvullende informatie. Volgens TMZ is Manson overgebracht naar een ziekenhuis in Bakersfield, op ongeveer een uur van de staatsgevangenis Corcoran in Californië. Woordvoerster Terry Thornton van het gevangeniswezen in die staat weigerde uit privacy- en veiligheidsoverwegingen elk commentaar.



De 82-jarige voormalige sekteleider zit een levenslange gevangenisstraf uit wegens de moord op zeven mensen in 1969. Ook Hollywood-actrice Sharon Tate, op dat moment hoogzwanger, werd vermoord met zestien messteken. Manson zou met zijn daad een rassenoorlog hebben willen ontketenen.