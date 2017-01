Bewerkt door: redactie − 03/01/17, 01:29 − bron: Belga

© reuters.

Twaalf rebellengroepen in Syrië hebben zich teruggetrokken uit het overleg dat voorafgaat aan de vredesonderhandelingen, die eind deze maand van start moeten gaan in de Kazachse hoofdstad Astana. Ze doen dat vanwege de 'schendingen' van het staakt-het-vuren door het regime, staat in een verklaring ondertekend door rebellengroeperingen die vallen onder het Vrije Syrische Leger.

Het staakt-het-vuren ging vier dagen geleden in. Volgens de rebellen wordt dit door het regeringsleger van president Bashar al-Assad en zijn bondgenoten niet gerespecteerd. In meerdere regio's zou het vuur zijn geopend, aldus de oppositiegroepen in hun verklaring.



Frankrijk verweet Rusland, één van de bondgenoten van Assad en tevens hoofdrolspeler in het vredesoverleg, al eerder dat het leger van president Vladimir Poetin gewoon doorgaat met 'dodelijke militaire operaties'. Premier Bernard Cazeneuve zei in een interview dat Frankrijk alles veroordeelt wat kan bijdragen aan 'een voortzetting van de strijd'.



Regeringstroepen bestoken ondanks het bestand de gewapende groep Jabhat Fatah al-Sham in Wadi Barada, een bergachtige regio in de buurt van de hoofdstad Damascus. Het Syrische leger beschiet dat gebied al meer dan een week vanuit de lucht.



Wapenstilstand

Rusland bemiddelde samen met Turkije een wapenstilstand tussen verschillende gewapende groepen in het Syrische conflict. Dat broze bestand geldt sinds vrijdag.



Een VN-resolutie ingediend door Rusland en Turkije, die unaniem werd aangenomen door de Veiligheidsraad, moet zorgen voor rust in het door oorlog geplaagde gebied. Vredesgesprekken moeten aan het einde van de maand in Kazachstan van start gaan.