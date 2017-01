Door: Redactie − 01/01/17, 01:21

© epa. Ambulances bij de nachtclub waar zaterdagnacht een gewapende aanval plaatsvond.

Op een club in de Turkse stad Istanbul is in de nacht van zaterdag op zondag een aanslag gepleegd. Eerste berichten melden dat er minstens 35 doden zijn gevallen en minstens 40 gewonden.

#BREAKING Istanbul Governor says at least 35 people killed, 40 wounded in attack at Reina night club #Turkey pic.twitter.com/irZD4Djtj1 — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG)

© epa. Gepantserd voertuig bij de nachtclub in Istanbul.

The Moment attackers raking the gate of #Reina night club w kaleshnikovs in Istanbul.

Seems no extra security despite the club under threats https://t.co/iHHRezEsi9 — ilhan tanir (@WashingtonPoint)

Volgens de gouverneur van Istanbul was er één schutter en gaat het om een terroristische aanslag. NTV meldt dat speciale politie-eenheden en explosieventeams de club nog doorzoeken. Het is niet duidelijk waar de dader is. Volgens de Turkse zender waren er 500 tot 600 mensen aanwezig toen de aanval plaatsvond.



Gouverneur Vasip Sahin zegt dat de man eerst buiten de discotheek een politieagent neerschoot voor hij naar binnen ging. Volgens lokale media had de man zich verkleed als kerstman. In de discotheek vond een nieuwjaarsfeest plaats. Het Frans persbureau AFP meldt dat bezoekers van het feest de rivier de Bosporus indoken om aan de schutter te ontkomen. Nachtclub en restaurant Reina ligt aan het water en is één van de populairste plekken om uit te gaan in Istanbul. De waterpolitie is nog op zoek naar de mensen die het water in sprongen.



In het gebied rond de club is het volgens verschillende media druk met gepantserde politiewagens en ambulances. De nachtclub ligt in de wijk Ortakoy. Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen. In Istanbul en in de hoofdstad Ankara werden in 2016 verschillende aanslagen gepleegd door Islamitische Staat (IS) en Koerdische rebellen. Daarbij kwamen meer dan 180 mensen om het leven.

Gunman in #Reina Istanbul nightclub attack was reportedly wearing a Santa Claus costume, according to local mediahttps://t.co/eaAGD1ixya pic.twitter.com/BkjZI83oNR — BBC Breaking News (@BBCBreaking) Sun Jan 01 00:00:00 MET 2017

© Google Maps. De locatie van restaurant en nachtclub Reina.

VS biedt hulp

Facebook heeft inmiddels een tool geactiveerd waarmee mensen in Istanbul kunnen aangeven dat ze veilig zijn.



De Amerikaanse president Barack Obama deelde zijn mededeleven mee na de aanslag. Hij bood de Turkse autoriteiten hulp aan.