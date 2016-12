Door: Redactie − 01/01/17, 00:14

© epa. Ambulances bij de nachtclub waar zaterdagnacht een gewapende aanval plaatsvond.

Bij een club in de Turkse stad Istanbul is in de nacht van zaterdag op zondag een gewapende aanval gepleegd. Volgens eerste berichten zouden er tientallen gewonden zijn gevallen.

© epa. Gepantserd voertuig bij de nachtclub in Istanbul.

De Turkse versie van nieuwszender CNN meldt dat de schutters zich als kerstman hadden verkleed. Eenmaal binnen in Club Reina begonnen ze rond half twee plaatselijke tijd lukraak om zich heen te schieten. Het zou gaan om twee daders, één van hen is volgens CNN Turk nog binnen.



NTV meldt dat speciale politie-eenheden en explosieventeams de club doorzoeken. Volgens de Turkse zender waren er 500 tot 600 mensen aanwezig toen de aanval plaats vond.



In het gebied rond de club is het volgens verschillende media druk met gepantserde politiewagens en ambulances. De nachtclub ligt in de wijk Ortakoy. Istanbul is de grootste stad van Turkije. Er wonen 14 miljoen mensen.