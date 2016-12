Bewerkt door: redactie − 01/01/17, 00:43 − bron: ANP

© ap. De politie omsingelt een groep mannen in Keulen.

De politie van de Duitse plaats Keulen heeft op oudejaarsavond een groep van ongeveer 150 mannen omsingeld en gecontroleerd op het centraal station. De politie heeft de mannen streng toegesproken, sommige mannen kregen een straatverbod en de mannen die zich niet konden identificeren zijn vastgezet.

Volgens de politie stonden de mannen erbij 'alsof ze niet precies wisten waar ze naartoe wilden gaan'. Daarom werden ze eruit gepikt. Bovendien leken de mannen volgens de politie sterk op de 'clientèle van vorig jaar'. Toen werden vrouwen veelvuldig aangerand en lastig gevallen door groepen mannen bij het Keulse station. Getuigen beschreven de daders als Arabische of Noord-Afrikaanse uitziende mannen.



Volgens de politie zijn er oudejaarsnacht zo'n duizend mannen staande gehouden en gecontroleerd. Rond de driehonderd mannen zijn op het station van Keulen uit een trein gehaald. De trein werd gecontroleerd. De Keulse politie, die al met 1500 man op de been is, wordt in de komende uren nog extra versterkt.