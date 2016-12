Bewerkt door: redactie − 31/12/16, 01:51 − bron: AP, Reuters

© epa. Hulpverleners sprinten naar het vliegveld in Praag waar een vliegtuig landde na een bommelding.

Een Pools passagiersvliegtuig heeft vrijdag in Tsjechië een noodlanding gemaakt nadat de piloot een melding kreeg over een bom aan boord. Na de landing in Praag is een Pool aan boord gearresteerd.

De verdachte zou volgens Tsjechische autoriteiten hebben gedreigd het vliegtuig op te blazen. De minister van Binnenlandse Zaken van Tsjechië wil volgens persbureau AP niet zeggen of er inderdaad explosieven aan boord zijn gevonden. Een explosievenopruimingsteam heeft het toestel doorzocht. 'Alle passagiers zijn in orde, niemand is gewond geraakt. Tot nu toe lijkt het niet op een terroristische aanslag', aldus minister Milan Chovanec.



De Boeing 737 van Enter Air was van de Canarische Eilanden op weg naar de Poolse hoofdstad Warschau met 160 passagiers aan boord, voornamelijk Polen. Het toestel reed na de landing naar een afgelegen gedeelte van het vliegveld in Praag. Daar werden de inzittenden geëvacueerd. De minister twitterde later dat de situatie onder controle is. Inmiddels is het vliegverkeer hervat.