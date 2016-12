Door: Bas den Hond − 29/12/16, 21:07

© afp. President Obama straft Rusland voor de vermeende inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Sancties Met de Rusland-vriendelijke Donald Trump nog maar een paar weken verwijderd van het presidentschap, heeft zijn voorganger Barack Obama nog even een flinke oorvijg uitgedeeld aan Vladimir Putin.

De VS wijzen onder meer 35 diplomaten uit, en leggen sancties op aan vier regeringsfunctionarissen. Zij mogen niet naar de VS reizen en eventuele bezittingen daar worden bevroren. Ook enkele Russische bedrijven gaan in de ban, en een aantal door Rusland gebruikte kantoorpanden in de VS moeten dicht. Want ook die zouden een rol gespeeld hebben in de aanleiding voor de sancties: een cyber-aanval op de Amerikaanse democratie.



Het is mogelijk dat Obama nog meer plaagstoten tegen de Russen in petto heeft. Vice-president Joe Biden suggereerde onlangs dat er ook maatregelen zullen zijn die Putin niet zullen ontgaan, maar die niet openbaar zullen worden, of waarvan in elk geval de hand van de VS onzichtbaar blijft. Het zou kunnen gaan om de verstoring van belangrijke infrastructuur, maar ook om voor Putin pijnlijke onthullingen.



Volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten zaten Russische hackers dit verkiezingsjaar achter inbraken op computersystemen van de Democratische partij en het email-account van de campagnevoorzitter van Hillary Clinton.



De website WikiLeaks kon daardoor telkens weer interne beraadslagingen onthullen. Die waren niet direct vernietigend voor Clinton, maar bevestigden wel het bij veel kiezers bestaande beeld dat ze niet te vertrouwen was.



Volgens de CIA was dat ook de bedoeling van de Russen, die liever zagen dat Trump won. Of de hacks ook werkelijk Trump het presidentschap hebben bezorgd is niet vast te stellen. Maar het is een feit dat Trump de verkiezingen won dankzij kleine verschillen, in totaal zo'n honderdduizend stemmen, in enkele sleutelstaten.



Wellicht om die reden heeft Trump tot nu toe de beschuldigingen tegen Rusland afgewimpeld. Eerst noemde hij ze 'belachelijk', woensdag zei hij, voor de deur van zijn golf-resort Mar-a-Lago in Florida, dat 'we verder moeten met ons leven'. Volgens Trump heeft 'dat hele computertijdperk er voor gezorgd dat niemand nog precies weet wat er aan de hand is."

Trump

Tot gisteravond had Trump op de maatregelen van Obama nog niet gereageerd. Eenmaal president kan hij ze weer terugdraaien, maar dan moet hij uitleggen waarom zijn inlichtingendiensten het bij het verkeerde eind hebben. Obama maakte hem dat gisteren extra moeilijk door een uitgebreid rapport van de FBI en het ministerie van binnenlandse veiligheid openbaar te maken, waarin de bewijzen tegen de Russen worden opgesomd.



Trump staat met zijn twijfel overigens al vrijwel alleen. Ook bij Republikeinse leden van het Congres staat de rol van Rusland buiten kijf. Senator John McCain (wiens website tijdens zijn campagne voor het presidentschap in 2008 werd gehackt door China) en zijn Republikeinse collega Lindsey Graham zeiden gisteren dat er sancties mogen komen tegen Putin persoonlijk.



De Democraten roepen al langer om maatregelen. Zij vinden overigens dat hun partijgenoot Obama best steviger had mogen optreden tegen Rusland toen het nog verschil kon maken voor Hillary Clinton. Obama was tot de verkiezingen terughoudend, om niet de indruk te wekken dat het Witte Huis de uitslag wilde beïnvloeden. Hij verwachtte dat Clinton toch wel zou winnen.



In een interview met The Atlantic zegt de Democratische afgevaardigde Adam Schiff, dat door Obama's voorzichtigheid de kiezers de indruk kregen dat de Russische inmenging wel meeviel. "We hadden in samenwerking met onze Europese bondgenoten moeten zorgen dat het Rusland duur te staan kwam. Dat zou ook een duidelijk signaal zijn geweest aan het Amerikaanse volk, hoe ernstig dit was."