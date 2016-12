Door: Redactie − 28/12/16, 03:28

© anp. Werknemers van textielfabrieken protesteren in Bangladesh.

Na een staking waarbij tienduizenden medewerkers van textielfabrieken in Bangladesh hun werk uit protest neerlegden, zijn volgens The Guardian meer dan 1.500 mensen ontslagen. De stakingen zorgden voor een productiestoring van een week in fabrieken die zowel Europese als Amerikaanse kledingbedrijven van bedienen.

De staking begon eerder deze maand als protest tegen het ontslag van 121 mensen, maar mondde uit in een grootscheepse actie voor meer salaris. Veel mensen verdienen maandelijks niet meer dan omgerekend 63 euro.



Meer dan vijftig fabrieken in de plaats Ashulia bleven vorige week gesloten, terwijl de politie probeerde om grip te krijgen op de demonstraties. Die liepen verder uit de hand nadat agenten rubberen kogels hadden afgevuurd om demonstranten. Daarbij raakten 10 mensen gewond. In Ashulia wordt kleding gemaakt voor merken als Gap, Zara en H&M.



Volgens de politie zijn de demonstraties illegaal. Agenten arresteerden 30 textielwerkers en zeven vakbondsleiders. Ook een journalist van een televisiezender die verslag uitbracht van de protesten werd opgepakt.



Een woordvoerder van de politie meldt dat ondertussen alle fabrieken weer operationeel zijn: 'Zo'n 90 procent van alle medewerkers zijn teruggekeerd naar hun werk. Rond de 1.500 werknemers zijn ontslagen. De fabriekseigenaren hebben vijf klachten ingediend tegen de ongehoorzame werknemers.'

Rana Plaza

Veel ontslagen mensen kwamen er pas bij de fabriekspoorten achter dat ze geen werk meer hadden. Voor de ingang van de panden hingen lijsten met de namen van mensen die ontslagen zijn. Volgens belangenorganisaties gaat het in werkelijkheid om veel meer mensen dan de politie liet weten: de Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation heeft het over 3.500 werknemers.



Volgens vakbonden en aanverwante organisaties komen ontslagen werknemers moeilijk weer aan de slag, en is er dringend behoefte aan een stijging van het minimumloon. Veel werknemers kunnen maandelijks maar net hun huur betalen en houden nauwelijks geld over levensbehoeften als eten en zorg.



In 2013 stortte Rana Plaza in, een complex met daarin meerdere textielbedrijven. Na die ramp, waarbij 1.135 mensen om het leven kwamen, zorgden massale nationale en internationale protesten voor een stijging van het minimumloon in de textielindustrie. Desondanks is werken in de textielfabrieken nog steeds één van de slechtst betaalde banen ter wereld. Bangladesh is afhankelijk van de textielindustrie: er zijn zo'n 4.500 fabrieken die samen voor zo'n 80 procent van de totale export van het land zorgen.